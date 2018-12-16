Новости Политика

Все видео этой рубрики
16 декабря 201823:59 Николай Васильев

Странное мероприятие: как на Украине митрополита Епифания выбирали

15 декабря в Киеве открылось странное мероприятие. Две раскольнические неканонические церкви, называющие себя православными, но никем не признанные, собрали так называемый архиерейский собор для учреждения еще одной — новой украинской церкви. Все проходило под эгидой стамбульского патриархата при участии двух ее экзархов.

Колокольня, как, впрочем, и сам собор святой Софии оставались в темноте. От прожекторов и не только светилось разве что лицо Петра Порошенко. Он так увлеченно делился радостью, что даже заговаривался.

В своей речи он вспомнил и Москву, и Петлюру, и всю историю своего попрошайничества заветного томоса в Турции. Новый главный раскольник Украины уже не знал, куда руки деть. Лишь на двадцатой минуте Порошенко о нем вспомнил.

Позвольте представить вам новоизбранного митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Сергей Думенко, 39 лет, на самом деле, никакой не митрополит. Ведь рукополагал его Михаил Денисенко, разжалованный за нарушение монашеских обетов и отлученный от церкви за клятвопреступление самозванный патриарх Филарет. Претендовать на пост предводителя новой структуры ему запретил турецкий патриарх Варфоломей. Но Думенко — абсолютно креатура Денисенко. Они и пришли на учреждение новой раскольничьей структуры вместе. Правда, на митинг новый главный раскольник Украины явился в сопровождении исключительно политиков.

Что происходило 8 часов внутри собора святой Софии, тайна. У участников съезда даже мобильные телефоны на входе отняли

"Государство сделало все, что могло, для создания независимой от Москвы церкви. Теперь только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам нужно утвердить устав и выбрать предстоятеля. А томос уже ждет предстоятеля на Фанаре", — сказал Порошенко.

Фанар — это микрорайон Стамбула, там резиденция патриарха Варфоломея. Скорее всего, томос об автокефалии раскольникам он даст. Ведь Порошенко уже отписал туркам Андреевский собор в Киеве, пообещал Софийский и еще порядка двадцати храмов и монастырей по всей Украине.

Кроме того, туркам теперь должны отойти американские и канадские приходы бывших раскольников-автокефалов. Так прописано в Уставе новой псевдо-церкви, составленном в Турции же.

В уставе — запрет на канонизацию святых и на изготовление мира для богослужений. Турецкие греки украинским раскольникам даже проведение их собственного съезда не доверили. В итоге большинству участников понадобились наушники, слушать перевод.

Что это будет за собрание, было понятно до начала. На площади среди многочисленных государственных флагов не заметно ни хоругвей, ни икон, ни других атрибутов церковного собора. На соседних улицах — десятки автобусов из всех регионов Украины.

Стремясь угодить Петру Порошенко в его предвыборной автокефальной авантюре, служба безопасности Украины пыталась заманить настоящих священников на съезд раскольников силой, как Ровенского владыку Варфоломея, задержанного в аэропорту, и обманом, как митрополита Могилев-Подольского Агапита.

"С утра ко мне пришли люди из Службы безопасности и потребовали поехать в Киев для разговора с митрополитом Симеоном. Я перезвонил митрополиту, он подтвердил, что хочет со мной говорить. Мы вместе с человеком из СБУ поехали в Киев на моем автомобиле. Приехали мы в Киев, а возможности поговорить с владыкой Симеоном не вышло", — говорит митрополит Агапит.

Митрополита Винницкого Симеона и до съезда называли одним из претендентов на пост нового главного раскольника. Давний знакомый Порошенко, сам он до последнего возможность нарушения архиерейской присяги отрицал. И вот — в президиуме, а еще раньше в кулуарах вместе с еще одним митрополитом — Александром Драбинко.

Впрочем, Украинская православная церковь уже исключила обоих из своих рядов и сообщила об этом остальным православным церквам мира.

"Очевидно, что вся полнота Украинской православной церкви находится рядом со своим предстоятелем, блаженнейшим митрополитом Онуфрием, и будет дальше двигаться за ним в том направлении, в котором всегда двигалась Украинская православная церковь — в служении своему Отечеству", — заявил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков.

За последние несколько недель власти на Украине расторгли договор с монахами Почаевской лавры, возбудили десятки уголовных дел против батюшек, устроили череду обысков в храмах и монастырях, допросили почти всех правящих архиереев, а наместнику Киево-Печерской лавры прямо угрожают тюрьмой за его отказ признать отлученных от церкви раскольников-самозванцев настоящими священниками.

Украинская православная церковь — это подавляющее большинство граждан Украины. Тринадцать тысяч приходов. В 2 с лишним раза больше, чем у объединенных раскольников вместе взятых. Даже на митинге перед собором святой Софии люди выражали поддержку законному митрополиту Киевскому Онуфрию.

Киевский съезд еще не закончился, как начали поступать тревожные новости из Винницы. Неизвестные ворвались в Преображенский собор, отняли у священников ключи и сменили охрану. Информацию несколько раз опровергали и подтверждали снова. Так или иначе, на Украине новый этап противостояния верующих раскольникам.

Патриарх Кирилл пытался предупредить об этом европейских и мировых лидеров еще накануне, но в ответ тишина.

Украинскую церковь неожиданно для многих поддержал абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу, кавалер двух украинских государственных наград Александр Усик.

Еще до того, как митрополит Онуфрий наградил его церковным орденом преподобного Ильи Муромца, знаменитый украинский спортсмен пообещал, что в случае нападения раскольников на Киево-Печерскую лавру он вместе с монахами встанет на защиту святыни.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:55

ЦИК подтвердил победу Кожемяко на выборах в Приморье

20:51

Президент Ирака отказался от британского паспорта

19:50

Пальба по людям в Хасавюрте: схвачен один стрелок из двух

19:26

Россия выиграла этап Евротура, разгромив финнов при 81 тысяче болельщиков

19:24

Брюссельских демонстрантов разогнали газом и водой

19:16

Украинских чиновников проверят на наличие родственников из России

18:53

Разбившийся 31-летний Су-27 был в ВСУ одним из самых новых

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ЦИК подтвердил победу Кожемяко на выборах в Приморье

ЦИК подтвердил победу Кожемяко на выборах в Приморье

2 часа назад
Российские гандболистки уступили француженкам в финале чемпионата Европы

Российские гандболистки уступили француженкам в финале чемпионата Европы

3 часа назад
Битва титанов: Китай побеждает США на технологическом фронте

Битва титанов: Китай побеждает США на технологическом фронте

2 часа назад
Донбасс всегда готов: Порошенко затевает на востоке страны новую войну

Донбасс всегда готов: Порошенко затевает на востоке страны новую войну

2 часа назад
Париж погряз в протестах: Макрону не верят

Париж погряз в протестах: Макрону не верят

2 часа назад
Лукашенко провел тайное совещание в чьих-то фантазиях

Лукашенко провел тайное совещание в чьих-то фантазиях

4 часа назад
Пожар в Москве: двое погибших

Пожар в Москве: двое погибших

1 час назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Москву ночью окутает туман

Москву ночью окутает туман

2 часа назад
Коалиция ударила по Дейр-эз-Зору: 17 погибших

Коалиция ударила по Дейр-эз-Зору: 17 погибших

2 часа назад
Разбившийся 31-летний Су-27 был в ВСУ одним из самых новых

Разбившийся 31-летний Су-27 был в ВСУ одним из самых новых

5 часов назад
Президент Ирака отказался от британского паспорта

Президент Ирака отказался от британского паспорта

2 часа назад
В Дохе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В Дохе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

2 часа назад
Предупреждения Солженицына сбываются

Предупреждения Солженицына сбываются

2 часа назад
Популярные игры для мобильных телефонов

Популярные игры для мобильных телефонов

14.12.2018 18:32
Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

14.12.2018 12:20
Канцерофобия: диагноз, который нужно победить обществу

Канцерофобия: диагноз, который нужно победить обществу

3 часа назад
Архиепископия в Западной Европе взяла тайм-аут до февраля

Архиепископия в Западной Европе взяла тайм-аут до февраля

3 часа назад
Российские саночники победили на этапе Кубка мира в спринте

Российские саночники победили на этапе Кубка мира в спринте

3 часа назад
Порошенко озвучил сроки достижения мира, а о повторном выдвижении говорить не стал

Порошенко озвучил сроки достижения мира, а о повторном выдвижении говорить не стал

3 часа назад
Франция не смогла установить связь "желтых жилетов" с Россией

Франция не смогла установить связь "желтых жилетов" с Россией

3 часа назад
"ПроеКТОриЯ" - шанс для реализации идей

"ПроеКТОриЯ" - шанс для реализации идей

3 часа назад
Конькобежец Данила Семериков победил на этапе Кубка мира

Конькобежец Данила Семериков победил на этапе Кубка мира

4 часа назад
Остаться в живых: как в ЮАР черные выживают белых

Остаться в живых: как в ЮАР черные выживают белых

4 часа назад
Пальба по людям в Хасавюрте: схвачен один стрелок из двух

Пальба по людям в Хасавюрте: схвачен один стрелок из двух

4 часа назад
Брюссельских демонстрантов разогнали газом и водой

Брюссельских демонстрантов разогнали газом и водой

4 часа назад
Россия выиграла домашний этап Евротура, разгромив финнов при 81 тысяче болельщиков

Россия выиграла домашний этап Евротура, разгромив финнов при 81 тысяче болельщиков

4 часа назад
Украинских чиновников проверят на наличие родственников из России

Украинских чиновников проверят на наличие родственников из России

4 часа назад
В США готовятся к приостановке работы правительства

В США готовятся к приостановке работы правительства

4 часа назад
Аутсайдер АПЛ прервал 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала"

Аутсайдер АПЛ прервал 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала"

5 часов назад
Ученые посоветовали продукт, полезный для печени и сгонки веса

Ученые посоветовали продукт, полезный для печени и сгонки веса

5 часов назад
РПЦ о церкви Епифания: двойная игра и двойной стандарт

РПЦ о церкви Епифания: двойная игра и двойной стандарт

5 часов назад
Гандболистка Вяхирева получила приз самого ценного игрока чемпионата Европы

Гандболистка Вяхирева получила приз самого ценного игрока чемпионата Европы

5 часов назад
Признания Коэна: Трамп свалил все на ФБР

Признания Коэна: Трамп свалил все на ФБР

5 часов назад
Конькобежцы Кулижников и Юсков стали медалистами этапа Кубка мира

Конькобежцы Кулижников и Юсков стали медалистами этапа Кубка мира

6 часов назад
Взрыв в японском пабе: число раненых перевалило за 40

Взрыв в японском пабе: число раненых перевалило за 40

6 часов назад
Зоозащитники разделись, облились краской и полежали на площади Каталония

Зоозащитники разделись, облились краской и полежали на площади Каталония

6 часов назад
Цену истребителя 6-го поколения объяснили неумением ВВС США планировать бюджет

Цену истребителя 6-го поколения объяснили неумением ВВС США планировать бюджет

6 часов назад
Новый удар: жертвами западной коалиции стали 17 мирных сирийцев

Новый удар: жертвами западной коалиции стали 17 мирных сирийцев

6 часов назад
Бабиков – серебряный призер гонки преследования на Кубке IBU

Бабиков – серебряный призер гонки преследования на Кубке IBU

6 часов назад
Стало известно, кто нападал с ножом на женщин в Нюрнберге

Стало известно, кто нападал с ножом на женщин в Нюрнберге

7 часов назад
Белов выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по лыжам

Белов выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по лыжам

8 часов назад
Топ-менеджера дочки "Газпрома" задержали в больнице за 20 минут до операции

Топ-менеджера дочки "Газпрома" задержали в больнице за 20 минут до операции

8 часов назад
Россиянин Рылов стал чемпионом мира по плаванию

Россиянин Рылов стал чемпионом мира по плаванию

9 часов назад
Донбасс: украинские разведчики провалились, ВСУ перебросили самолеты и САУ

Донбасс: украинские разведчики провалились, ВСУ перебросили самолеты и САУ

9 часов назад
Главную ель страны уже срубили, ее доставят в Кремль 18-го

Главную ель страны уже срубили, ее доставят в Кремль 18-го

10 часов назад
Биатлон. Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU

Биатлон. Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU

10 часов назад
Что делать, если язык примерз к качелям?

Что делать, если язык примерз к качелям?

11 часов назад
Смертельное ДТП под Цюрихом: в автобусе находились россияне

Смертельное ДТП под Цюрихом: в автобусе находились россияне

11 часов назад
Все дороги ведут в Рим: что купить в сердце Италии по цене двушки в Москве

Все дороги ведут в Рим: что купить в сердце Италии по цене двушки в Москве

12 часов назад
Остров с пингвинами и морскими котиками выставили на продажу

Остров с пингвинами и морскими котиками выставили на продажу

13 часов назад
На какую компьютерную игру похожа ваша семейная жизнь: тест

На какую компьютерную игру похожа ваша семейная жизнь: тест

15.12.2018 10:57
Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

14.12.2018 14:16
Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

14.12.2018 12:13
Касимов: судьба уездного города

Касимов: судьба уездного города

14.12.2018 10:52