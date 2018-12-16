Президент Ирака отказался от британского паспорта

Президент Ирака Бархам Салех, недавно избранный на этот пост, отказался от британского подданства. Как пояснили в воскресенье в его канцелярии, это было сделано в соответствии с требованием иракской конституции, которая запрещает высшим государственным деятелям иметь гражданство другой страны.

Вместе с тем Салех выразил благодарность и почтение Великобритании за то, что она не отказала ему в паспорте в период, когда он находился в оппозиции к режиму прежнего президента Ирака Саддама Хусейна.

Салех был избран на пост президента Ирака депутатами парламента страны. Произошло это в октябре этого года. До этого был главой правительства Иракского Курдистана, напоминает РИА Новости.