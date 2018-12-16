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16 декабря 201822:30

Пожар в Москве: двое погибших

На юго-западе Москвы случился пожар. Это произошло в жилом доме на улице Ульянова.

На место были срочно вызваны экстренные службы, и пожар был локализован.

В квартире обнаружили тела двух погибших, передает "Интерфакс".

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