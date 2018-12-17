Учения США в водах Арктики сорвались из-за отсутствия у американского флота ледоколов

Военно-морские силы США отказались от учений в Арктике из опасений, что единственный ледокол уже слишком стар. В этом случаем американцам пришлось бы просить о помощи Россию, чей ледокольный флот является самым большим и мощным в мире.

Как уточняет РИА Новости, у США имеется два ледокола, но только один из них Polar Star является тяжелым, который можно было бы направить в холодные воды Арктики. Проблема в том, что судну уже больше сорока лет и у него вышел срок эксплуатации.