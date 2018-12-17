Хоккейный Кубок вызова. Юниоры России уступили США

Хоккейная сборная России в возрастной категории до 18 лет проиграла соперникам из США в финальном матче Мирового кубка вызова, который завершился в Канаде. При этом наша команда до последней минуты уступала 0:1 и пропустила второй гол в пустые ворота.

Интересно, что на предварительном этапе наша сборная выиграла у американцев со счетом 4:3 и заняла первое место в пятерке команд-участниц. Однако в финале сборная США смогла взять реванш – 2:0. Третье место в турнире заняли юные хоккеисты Канады (Запад), которые обыграли команды Чехии – 3:1.