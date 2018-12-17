В Москву придет настоящая зима: солнце и мороз до минус 20

В Москве всю неделю будет стоять морозная и солнечная зима.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что на этой неделе москвичей ждет настоящая зима: малооблачно, солнечно и хрустящий снег. Мороз будет ниже нормы на 3-5 градусов.

Температура ночью в Москве составит минус 14-17 градусов, в Подмосковье до минус 20-22 градусов. Днем будет минус 10-11 градусов. Небольшой снег возможен лишь к концу недели, сильного ветра также пока не ожидается.

Сильно похолодает в Западной и Средней Сибири, температура в среду упадет сразу на 15-18 градусов. Это касается Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и юга Красноярского края. Если сейчас там около минус 8, то будет до минус 30, а в ряде районов до минус 35. Информация о похолодании передана в штаб энергобезопасности страны.