ММА. Боец UFC Хукер госпитализирован после нокаута

Очередной турнир ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC едва не завершился трагически. Боец Дэн Хукер, который проводил бой с Эдсоном Барбозой на турнире UFC on Fox 31, был прямо из зала для соревнований отправлен в госпиталь после сильнейшего нокаута.

Хукер уступил Барбозе в третьем раунде, причем этот отрезок встречи прошел при полном преимуществе победителя, который буквально растерзал соперника, сообщает ESPN. В результате проигравший как минимум получил сотрясение мозга, но медики опасаются за его здоровье, так что ближайшие дни Хукер проведет в больничной палате.

При этом глава лиги UFC Дэйна Уайт раскритиковал судейство поединка и считает, что бой можно было остановить намного раньше и Хукер не получил бы столь серьезных повреждений.