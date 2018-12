Фанат устроил потасовку с маскотом хоккейного клуба "Чикаго"

За океаном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Чикаго Блэкхоукс" и "Виннипег Джетс" состоялась потасовка. Ее инициатором стал один из болельщиков, который атаковал клубного маскота "ястребов" по имени Томми Хоук.

Клубный талисман получил от фаната удары в голову, но оказался не из робкого десятка и постоял за себя, сообщает Chicago Sun Times. "Ястреб" пошел в контратаку и сначала повалил обидчика на пол, а затем стал наносить ответные удары. Полиция задержала болельщика и начала расследование в его отношении.

Blackhawks mascot Tommy Hawk was attacked at the United Center by a fan, @madkenney reports. https://t.co/SxfFKvmeXd pic.twitter.com/ljlYDrmb4T