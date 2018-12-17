Рособрнадзор приостановил деятельность Московской академии экономики и права и ряда вузов

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московской академии экономики и права. Как сообщается на сайте ведомства, лицензия отобрана приказом Рособрнадзора на основании решения Арбитражного суда.

Кроме того, был лишен аккредитации Сибирский независимый институт. По данным Рособрнадзора, качество подготовки студентов вуза не соответствовало федеральным государственным образовательным стандартам. Руководство института недостатки не устранило.

Также запрещен прием в Волгоградский, Ставропольский, Нижнекамский, Клинский филиалы и Чебоксарский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета.

Лицензия дает право вузу на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Аккредитации подтверждает, что преподавание в вузе соответствует образовательным стандартам. В случае лишения аккредитации вуз может продолжать образовательную деятельность, но не может выдавать дипломы установленного государственного бразца и предоставлять отсрочку от армии.