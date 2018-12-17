Новости Экономика

Все видео этой рубрики
17 декабря 201818:00

Тяжеловесные вагоны принесут триллион рублей

ТАСС/Ведомости

Российские железные дороги – это не просто перевозчик, это компания, на плечах которой лежит ответственность за всю экономику страны. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым в начале ноября 2018 года. Глава государства особо отметил, что компания постоянно развивается и другим отраслям надо брать пример с железных дорог.

Итак, отечественный рынок железнодорожных перевозок растет. Об этом говорят не только в РЖД, но и независимые эксперты. Аналитическое агентство INFOLine провело масштабное исследование перспектив российского железнодорожного транспорта с точки зрения грузоперевозок. Главную роль в их развитии играют вагоны, которые нужны для перевозки полезных ископаемых, например, угля или руды, а также для транспортировки леса и минеральных удобрений или зерна.

Согласно стратегии развития отечественного железнодорожного транспорта до 2030 года российские перевозчики должны перейти на новые грузовые вагоны с нагрузкой 25-30 тонн-сил/ось. Их число на сети РЖД растет и уже превысило 120 тысяч единиц. Ведущие производители в стране – Тихвинский вагоностроительный завод Группы ОВК и нижнетагильский "Уралвагонзавод" исполняют заказы с полной загрузкой.

Дело в том, что эти вагоны отличаются принципиально новыми техническими и экономическим характеристиками и выгодно отличаются от старых моделей по целому ряду параметров. Например, в один вагон повышенной грузоподъемности помещается 77 тонн груза, что на 6 тонн больше, чем у вагонов предыдущего поколения. Также от предшественников они отличаются надежностью.

Выгодно использование вагонов повышенной грузоподъемности и для предприятий химической отрасли. Яркий пример — компания "Метафракс", которая производит и поставляет такие химические продукты как метанол или формалин.

"В рамках стратегии развития бизнеса компания до 2030 года намерена значительно увеличить объем производства и продаж. Отдельно в инвестиционном бюджете предусмотрено улучшение транспортной инфраструктуры и поэтапное обновление железнодорожного парка. "Метафракс" делает выбор в пользу цистерн для перевозки метанола производства ОВК, поскольку они обладают высокой производительностью", — говорит начальник транспортного управления компании "Метафракс" Игорь Чукреев.

Еще один пример эффективного использования вагонов нового поколения — компания "ЕвроХим", которая закупила для перевозки минеральных удобрений 700 вагонов-хопперов производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит в состав холдинга ОВК).

"Наращивание мощностей по добыче и реализации калия — одна из наших приоритетных задач. Контроль всей цепочки поставки, благодаря наличию собственной логистической инфраструктуры (ж/д инфраструктура на предприятиях, подвижной состав, терминалы в портах РФ), а также использование передовых технологий, в том числе и для перевозки продукции, обеспечивают "ЕвроХиму" конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках. Приобретение вагонов ОВК является закономерным шагом в реализации планов нашей компании", – поясняет Кирилл Холостов, заместитель главы дивизиона логистики "ЕвроХим".

Кроме того, тяжеловесные вагоны могут безопасно двигаться на скорости до 105 километров в час, причем как с грузом, так и без. Предыдущие модели имели ограничение в 60 километров в час для груженых рейсов и 90 километров в час для порожних. Это важно не только потому, что ускоряет перевозку грузов, но и позволяет использовать в полную силу современные электровозы 2ЭС10 и 2ЭС6. Еще один важный плюс – тарификация порожнего пробега.

"Отдельный тариф на порожний пробег был введен по итогам ходовых испытаний. Они показали, что вагоны оказывают меньшее воздействие на путь, в силу опять же конструкторских решений, внедренных при создании этих вагонов", – добавляет директор управления по работе с клиентами в железнодорожной области "Газпромбанк Лизинг" Марина Беленкова.

В конечном счете большегрузные, более надежные и безопасные вагоны позволили снизить расходы компании РЖД на 10-12%. Благодаря им в 2017 году "Российские железные дороги" смогли сэкономить на обслуживании своей инфраструктуры 7,5 миллиарда рублей.

Вслед за ростом эффективности железнодорожных перевозок должен начать расти и угольный рынок. На то есть причины.

"Мы наблюдаем за тем, к какому парку проявляют интерес клиенты. Действительно, угольщики и те операторы, которые осуществляют перевозку угля, наиболее заинтересованы в этих вагонах", — утверждает представитель "Газпромбанк Лизинг".

По данным аналитиков, сейчас перевозку угля в направлении портов Дальнего Востока осуществляют от 85 до 97 тысяч полувагонов в месяц, из которых примерно 50% – это полувагоны с увеличенной грузоподъемностью. Остальные пока относятся к типовому парку и, если их заменить на вагоны с увеличенной осевой нагрузкой, то перевозки угля без расширения мощностей железнодорожной и терминальной инфраструктуры возрастут на 8 миллионов тонн в год. При этом анализ расходов на маршруте между Кемеровской областью и портами Дальнего Востока показывает, что на при перевозке угля в полувагонах с увеличенной осевой нагрузкой грузовладельцы экономят до 200 рублей.

Эксперты уверены: мировая торговля углем в будущем будет только расти. И России, как одному из лидирующих экспортеров этого ресурса, важно не только сохранить свои позиции, но и упрочить их. Сейчас наша страна занимает почти 14% рынка и в ближайшие годы планирует наращивать поставки на 2,3% в год. Таким образом, к 2025 году российская доля угля в мире должна превысить 15%.

Сделать это невозможно без перехода на тяжеловесное движение и увеличение парка вагонов с увеличенной осевой нагрузкой. Только при реализации этого комплекса мер к 2025 году объемы угля, которые везут из Кемерова в порты на Дальнем Востоке, могут возрасти со 100 до 180 миллионов тонн в год. При этом вагоны с увеличенной осевой нагрузкой позволят значительно повысить эффективность перевозок в химической (цистерны и фитинговые платформы для танк-контейнеров) и металлургической промышленности (где при перевозках стальных заготовок экономический эффект от перехода на вагоны с увеличенной осевой нагрузкой превышает аналогичные показатели для насыпных грузов, таких как уголь, щебень, железная руда).

По оценкам специалистов, в период с 2013 по 2018 год экономический эффект от использования большегрузных вагонов составил 130 миллиардов рублей. А к 2025 году экономический эффект от их эксплуатации достигнет 1 триллиона рублей.

Сейчас

18:01

На северо-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой

17:10

В столичном Геологоразведочном университете прошли обыски

14:43

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

13:16

Кремль: планов полного объединения России и Белоруссии нет

12:10

Лавров пригрозил Украине жестким ответом

11:36

Число жертв обрушения в Дзержинском выросло до трех

10:11

В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля завода

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Основная причина обрушения в Дзержинском - работы на крыше

Основная причина обрушения в Дзержинском - работы на крыше

1 час назад
Путин: амнистии нужны, но подходить к ним надо очень внимательно

Путин: амнистии нужны, но подходить к ним надо очень внимательно

1 час назад
Песков: поддержка российского цирка продолжится, но тепличных условий не будет

Песков: поддержка российского цирка продолжится, но тепличных условий не будет

1 час назад
На северо-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой

На северо-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой

1 час назад
В столичном Геологоразведочном университете прошли обыски

В столичном Геологоразведочном университете прошли обыски

1 час назад
Катя Гусева назвала беременность от Филиппа Киркорова невозможной

Катя Гусева назвала беременность от Филиппа Киркорова невозможной

1 час назад
Жилье даром: 8 городов мира, где покупка дома обойдется дешево

Жилье даром: 8 городов мира, где покупка дома обойдется дешево

4 часа назад
Нужна помощь: Дашу Гвоздёву спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Дашу Гвоздёву спасут дорогие лекарства

10 часов назад
Популярного видеоблогера задержали за провокационные съемки

Популярного видеоблогера задержали за провокационные съемки

1 час назад
Глушаков против супруги: футболист находится на допросе в полиции

Глушаков против супруги: футболист находится на допросе в полиции

2 часа назад
Беременная супруга принца Гарри возмутила королевскую семью голым плечом и черным лаком

Беременная супруга принца Гарри возмутила королевскую семью голым плечом и черным лаком

4 часа назад
На выборах главы Приморья побеждает Олег Кожемяко

На выборах главы Приморья побеждает Олег Кожемяко

10 часов назад
Из новосибирской психбольницы сбежал опасный убийца - криминальный авторитет Мошок

Из новосибирской психбольницы сбежал опасный убийца - криминальный авторитет Мошок

5 часов назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

6 часов назад
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

6 часов назад
Предупреждения Солженицына сбываются

Предупреждения Солженицына сбываются

21 час назад
Насколько хорошо вы знаете сериал "Маша и Медведь": тест

Насколько хорошо вы знаете сериал "Маша и Медведь": тест

10 минут назад
Свободные радикалы в косметике. Кто это такие и что с ними не так?

Свободные радикалы в косметике. Кто это такие и что с ними не так?

35 минут назад
С какой прической встретить Новый год? Варианты с мировых показов

С какой прической встретить Новый год? Варианты с мировых показов

36 минут назад
Китаец понюхал свои носки и попал в реанимацию

Китаец понюхал свои носки и попал в реанимацию

51 минута назад
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

1 час назад
Создатель Vine найден мертвым

Создатель Vine найден мертвым

1 час назад
Datsun все же сделает кроссовер для России

Datsun все же сделает кроссовер для России

2 часа назад
Ехал 60 или 110 км/ч: автомобиль вылетел с дороги и едва не упал в реку. Видео

Ехал 60 или 110 км/ч: автомобиль вылетел с дороги и едва не упал в реку. Видео

2 часа назад
Живые картины, балет на льду и даже керлинг: "Путешествие в Рождество" не даст заскучать

Живые картины, балет на льду и даже керлинг: "Путешествие в Рождество" не даст заскучать

2 часа назад
Молодо не только зелено, но и аварийно!

Молодо не только зелено, но и аварийно!

3 часа назад
Мужчину, поднявшего росгвардейца в метро, оштрафовали на 20 тысяч

Мужчину, поднявшего росгвардейца в метро, оштрафовали на 20 тысяч

3 часа назад
Секретарша Зоя из "Тайн следствия" приоткрыла собственные тайны

Секретарша Зоя из "Тайн следствия" приоткрыла собственные тайны

3 часа назад
Россияне тратят на еду треть расходов, украинцы - половину

Россияне тратят на еду треть расходов, украинцы - половину

3 часа назад
Дед Мороз и Санта Клаус встретились на мосту между Россией и Эстонией

Дед Мороз и Санта Клаус встретились на мосту между Россией и Эстонией

4 часа назад
Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

4 часа назад
Вести.net: Facebook признала утечку фотографий 7 миллионов пользователей

Вести.net: Facebook признала утечку фотографий 7 миллионов пользователей

4 часа назад
Представлен Huawei Nova 4: 48-мегапиксельная камера и дыра в экране

Представлен Huawei Nova 4: 48-мегапиксельная камера и дыра в экране

4 часа назад
Появились первые фото интерьера обновленной Lada Vesta

Появились первые фото интерьера обновленной Lada Vesta

5 часов назад
Потолок ледяной, дверь скрипучая: самые необычные Деды Морозы России

Потолок ледяной, дверь скрипучая: самые необычные Деды Морозы России

5 часов назад
В небе над Нижним Тагилом сняли "светящиеся столбы"

В небе над Нижним Тагилом сняли "светящиеся столбы"

6 часов назад
Самая красивая и пушистая: в Подмосковье срубили 100-летнюю елку для Кремля

Самая красивая и пушистая: в Подмосковье срубили 100-летнюю елку для Кремля

6 часов назад
Просто ждал такси: в Белогорске избили и ограбили мужчину в цветочном магазине. Видео

Просто ждал такси: в Белогорске избили и ограбили мужчину в цветочном магазине. Видео

6 часов назад
Мало не покажется: Лавров пригрозил Украине жестким ответом в случае провокации

Мало не покажется: Лавров пригрозил Украине жестким ответом в случае провокации

6 часов назад
BMW рассказала о новинках для России

BMW рассказала о новинках для России

7 часов назад
Журналистов попросили не приносить на пресс-конференцию Путина гигантские плакаты

Журналистов попросили не приносить на пресс-конференцию Путина гигантские плакаты

7 часов назад
Обнаружен тайный регулятор витамина D в организме

Обнаружен тайный регулятор витамина D в организме

7 часов назад
Звезда фильма "Один дома" поиграл в самые бездарные игры про себя

Звезда фильма "Один дома" поиграл в самые бездарные игры про себя

7 часов назад
ФСБ показала чертежи, по которым в подпольных цехах модернизировали оружие

ФСБ показала чертежи, по которым в подпольных цехах модернизировали оружие

7 часов назад
70-летняя пенсионерка наживалась на вокалистах, не прошедших на телеконкурс

70-летняя пенсионерка наживалась на вокалистах, не прошедших на телеконкурс

8 часов назад
В Москве предновогодние пробки начнутся с 17 декабря

В Москве предновогодние пробки начнутся с 17 декабря

8 часов назад
Условия диктует продавец: в России дорожает вторичка

Условия диктует продавец: в России дорожает вторичка

8 часов назад
Минздрав разъяснил, что обязаны лечить бесплатно

Минздрав разъяснил, что обязаны лечить бесплатно

8 часов назад
Обзор смартфона Meizu Note 8: ни рамок, ни "челки"

Обзор смартфона Meizu Note 8: ни рамок, ни "челки"

8 часов назад
Корона "Мисс Вселенной" уезжает на Филиппины

Корона "Мисс Вселенной" уезжает на Филиппины

13 часов назад