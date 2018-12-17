Тяжеловесные вагоны принесут триллион рублей
Российские железные дороги – это не просто перевозчик, это компания, на плечах которой лежит ответственность за всю экономику страны. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым в начале ноября 2018 года. Глава государства особо отметил, что компания постоянно развивается и другим отраслям надо брать пример с железных дорог.
Итак, отечественный рынок железнодорожных перевозок растет. Об этом говорят не только в РЖД, но и независимые эксперты. Аналитическое агентство INFOLine провело масштабное исследование перспектив российского железнодорожного транспорта с точки зрения грузоперевозок. Главную роль в их развитии играют вагоны, которые нужны для перевозки полезных ископаемых, например, угля или руды, а также для транспортировки леса и минеральных удобрений или зерна.
Согласно стратегии развития отечественного железнодорожного транспорта до 2030 года российские перевозчики должны перейти на новые грузовые вагоны с нагрузкой 25-30 тонн-сил/ось. Их число на сети РЖД растет и уже превысило 120 тысяч единиц. Ведущие производители в стране – Тихвинский вагоностроительный завод Группы ОВК и нижнетагильский "Уралвагонзавод" исполняют заказы с полной загрузкой.
Дело в том, что эти вагоны отличаются принципиально новыми техническими и экономическим характеристиками и выгодно отличаются от старых моделей по целому ряду параметров. Например, в один вагон повышенной грузоподъемности помещается 77 тонн груза, что на 6 тонн больше, чем у вагонов предыдущего поколения. Также от предшественников они отличаются надежностью.
Выгодно использование вагонов повышенной грузоподъемности и для предприятий химической отрасли. Яркий пример — компания "Метафракс", которая производит и поставляет такие химические продукты как метанол или формалин.
"В рамках стратегии развития бизнеса компания до 2030 года намерена значительно увеличить объем производства и продаж. Отдельно в инвестиционном бюджете предусмотрено улучшение транспортной инфраструктуры и поэтапное обновление железнодорожного парка. "Метафракс" делает выбор в пользу цистерн для перевозки метанола производства ОВК, поскольку они обладают высокой производительностью", — говорит начальник транспортного управления компании "Метафракс" Игорь Чукреев.
Еще один пример эффективного использования вагонов нового поколения — компания "ЕвроХим", которая закупила для перевозки минеральных удобрений 700 вагонов-хопперов производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит в состав холдинга ОВК).
"Наращивание мощностей по добыче и реализации калия — одна из наших приоритетных задач. Контроль всей цепочки поставки, благодаря наличию собственной логистической инфраструктуры (ж/д инфраструктура на предприятиях, подвижной состав, терминалы в портах РФ), а также использование передовых технологий, в том числе и для перевозки продукции, обеспечивают "ЕвроХиму" конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках. Приобретение вагонов ОВК является закономерным шагом в реализации планов нашей компании", – поясняет Кирилл Холостов, заместитель главы дивизиона логистики "ЕвроХим".
Кроме того, тяжеловесные вагоны могут безопасно двигаться на скорости до 105 километров в час, причем как с грузом, так и без. Предыдущие модели имели ограничение в 60 километров в час для груженых рейсов и 90 километров в час для порожних. Это важно не только потому, что ускоряет перевозку грузов, но и позволяет использовать в полную силу современные электровозы 2ЭС10 и 2ЭС6. Еще один важный плюс – тарификация порожнего пробега.
"Отдельный тариф на порожний пробег был введен по итогам ходовых испытаний. Они показали, что вагоны оказывают меньшее воздействие на путь, в силу опять же конструкторских решений, внедренных при создании этих вагонов", – добавляет директор управления по работе с клиентами в железнодорожной области "Газпромбанк Лизинг" Марина Беленкова.
В конечном счете большегрузные, более надежные и безопасные вагоны позволили снизить расходы компании РЖД на 10-12%. Благодаря им в 2017 году "Российские железные дороги" смогли сэкономить на обслуживании своей инфраструктуры 7,5 миллиарда рублей.
Вслед за ростом эффективности железнодорожных перевозок должен начать расти и угольный рынок. На то есть причины.
"Мы наблюдаем за тем, к какому парку проявляют интерес клиенты. Действительно, угольщики и те операторы, которые осуществляют перевозку угля, наиболее заинтересованы в этих вагонах", — утверждает представитель "Газпромбанк Лизинг".
По данным аналитиков, сейчас перевозку угля в направлении портов Дальнего Востока осуществляют от 85 до 97 тысяч полувагонов в месяц, из которых примерно 50% – это полувагоны с увеличенной грузоподъемностью. Остальные пока относятся к типовому парку и, если их заменить на вагоны с увеличенной осевой нагрузкой, то перевозки угля без расширения мощностей железнодорожной и терминальной инфраструктуры возрастут на 8 миллионов тонн в год. При этом анализ расходов на маршруте между Кемеровской областью и портами Дальнего Востока показывает, что на при перевозке угля в полувагонах с увеличенной осевой нагрузкой грузовладельцы экономят до 200 рублей.
Эксперты уверены: мировая торговля углем в будущем будет только расти. И России, как одному из лидирующих экспортеров этого ресурса, важно не только сохранить свои позиции, но и упрочить их. Сейчас наша страна занимает почти 14% рынка и в ближайшие годы планирует наращивать поставки на 2,3% в год. Таким образом, к 2025 году российская доля угля в мире должна превысить 15%.
Сделать это невозможно без перехода на тяжеловесное движение и увеличение парка вагонов с увеличенной осевой нагрузкой. Только при реализации этого комплекса мер к 2025 году объемы угля, которые везут из Кемерова в порты на Дальнем Востоке, могут возрасти со 100 до 180 миллионов тонн в год. При этом вагоны с увеличенной осевой нагрузкой позволят значительно повысить эффективность перевозок в химической (цистерны и фитинговые платформы для танк-контейнеров) и металлургической промышленности (где при перевозках стальных заготовок экономический эффект от перехода на вагоны с увеличенной осевой нагрузкой превышает аналогичные показатели для насыпных грузов, таких как уголь, щебень, железная руда).
По оценкам специалистов, в период с 2013 по 2018 год экономический эффект от использования большегрузных вагонов составил 130 миллиардов рублей. А к 2025 году экономический эффект от их эксплуатации достигнет 1 триллиона рублей.
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