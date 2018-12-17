Четыре поезда на одной станции: "Нижегородская" станет крупнейшим пересадочным узлом

Столичные власти назвали срок открытия новой станции "Нижегородская", которая станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Первых пассажиров платформа Большой кольцевой линии примет уже в следующем декабре. Объектов, подобных этой станции, в Европе еще не было.

Пока на земле пролетают "Ласточки" и скоростные электрички, на глубине 25 метров идет масштабная стройка. Железобетонный скелет уникального транспортного узла с каждым днем вырисовывается все отчетливее. На этом месте будут пассажирские платформы станции метро "Нижегородская". Отсюда можно будет уехать на поездах Некрасовской ветки и Большой кольцевой линии.

Эта станция уникальная и по масштабам (на две платформы будут приходить сразу четыре поезда), и по технологии (применили систему TopDown). Обычно вырывают котлован, а уже к нему присоединяют тоннели, а здесь станцию начали строить сразу сверху вниз.

"Мы находимся в самом центре строительства станции "Нижегородская улица" на уровне платформы. Один основной выход будет в той части, там же будет переход на станцию Московской кольцевой дороги и на станцию "Карачарово" РЖД", — рассказывает руководитель строительства Евгений Пронин.

"Нижегородская" станет частью многоуровневого транспортного узла. Он объединит сразу две ветки метро, МЦК и пригородные электрички. Для удобства пассажиров железнодорожную станцию "Карачарово" даже перенесли на 500 метров. Пересадка будет занимать не больше 5 минут.

"Будет порядка 16 тысяч технологических помещений. Будет большой зал ожидания. Люди в теплых комфортных условиях смогут пересесть на три вида транспорта, включая еще и общественный городской", — объясняет Григорий Феофанов, заместитель управляющего директора компании-подрядчика.

Здесь появится парковка на 100 машин. Кроме того, транспортный узел замкнет на себе один из центральных диаметров и Юго-Восточную хорду. Отсюда начнется новая ветка московского метро Некрасовская или Кожуховская, как ее привыкли называть. Строить будут в два этапа: сначала от "Некрасовки" до "Косино", затем от "Косино" до "Нижегородской улицы". С этой станции можно будет перейти на Большую кольцевую линию, которая тоже активно строится.

"Где-то в 2022-2023 году полностью замкнем кольцо. Но вводить будем поэтапно. 6 станций уже работает, в следующем году введем три станции: "Нижегородскую", "Авиамоторную" и "Лефортовскую", — говорит Марат Хуснулин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

В конце этого года должны запустить станцию БКЛ "Савеловская", а первые поезда с "Нижегородской" поедут уже в декабре 2019 года.