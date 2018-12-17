Кремль: планов полного объединения России и Белоруссии нет

Планов нет, никто эту тему никогда не обсуждал. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение, будто Россия и Белоруссия к 2024 года объединятся настолько плотно, что введут единую валюту и выберут единого президента.

Белоруссия – это важнейший союзник России, самый братский и близкий партнер, добавил Песков. Что касается дальнейшего расширения сотрудничества Минска и Москвы, то все это уже прописано в договорно-правой базе Cоюзного государства.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна будет развиваться как суверенное и независимое государство, пишет агентство РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Лукашенко провел некое закрытое совещание с высшим руководством Белоруссии, где заявил, будто нужно обеспечить независимость даже под давлением с российской стороны и до конца сохранять суверенитет. Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию: никакого совещания глава Белоруссии не проводил.