Из новосибирской психбольницы сбежал опасный убийца - криминальный авторитет Мошок

Полиция Новосибирской области объявила в розыск "социально опасного гражданина". На сайте регионального управления МВД сообщается, что 17 декабря Виктор Мошков самовольно покинул психиатрическую больницу в Кировском районе Новосибирска.

На вид (и по паспорту) ему 63 года, рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, лысый. Был одет в светлую куртку с капюшоном, светлые брюки, черную футболку, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщать в ближайшее отделение полиции.

По сообщениям местных СМИ, сбежавший из психбольницы – известный в Новосибирске криминальный авторитет по кличке Мошок.

Он обвинялся в ряде тяжких преступлениях, в том числе в убийствах. В марте Новосибирский областной суд отправил Мошкова на принудительное лечение.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, по предварительным данным он сбежал, подпилив решетку на окне палаты, а рядом с психбольницей его уже ждали сообщники на автомобиле.