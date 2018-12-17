Лига чемпионов. "Ливерпуль" и "Бавария" сыграют в 1/8 финала

В штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первой стадии весенней плей-офф Лиги чемпионов. Самым интересным противостоянием в 1/8 финала представляется спор английского "Ливерпуля" и мюнхенской "Баварии".

Другие пары первого раунда плей-офф составили: "Шальке-04" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания) – "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Рома" (Италия) – "Порту" (Португалия), "Аякс" (Голландия) – "Реал" (Испания), "Лион" (Франция) – "Барселона" (Испания).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12-13 и 19-20 февраля, а ответные состоятся 5-6 и 12-13 марта. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе мадридского "Атлетико" – "Ванда Метрополитано".