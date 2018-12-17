Мужчину, поднявшего росгвардейца в метро, оштрафовали на 20 тысяч

20 тысяч рублей штрафа. Это приговор Мещанского райсуда Москвы Исляму Малекову. Он в шутку поднял на руки и пронес несколько метров сотрудника Росгвардии на станции московского метро "Сухаревская". Ислям Малеков признался, что спутал росгвардейца со своим знакомым.

Против шутника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья"). Следствие посчитало, что мужчина хотел умышленно воспрепятствовать работе представителя власти, который был в форме. Потерпевший росгврадеец Михаил Пантелеев заявил, что физического вреда ему Малеков не причинил, сообщает РИА Новости. Но, разместив видео в Интернете, причинил моральный ущерб.

Гособвинитель просил суд приговорить Малекова к лишению свободы сроком на один год условно. Обвинение предъявлено на основе двух видеозаписей, подчеркнул адвокат обвиняемого Юрий Сергейчик. Происхождение этих видео органы следствия так и не смогли объяснить. Это значит, подчеркнул защитник Малекова, они не могут являться доказательствами.

Кроме того, знакомый Малекова в суде подтвердил, что он мог перепутать его с Пантелеевым. Никакой личной неприязни к Пантелееву Малеков не испытывал и не проявлял. Что касается самого Пантелеева, то на заседание суда он не явился. Так он проявил неуважение к суду. Суд даже принял решение обеспечить его принудительный привод в суд, поскольку сотрудник Росгвардии продемонстрировал неуважение к представителю власти.

А штраф в 20 тысяч для Исляма Малекова стал ценой для его неудавшейся шутки, обернувшейся конфузом. Но это гораздо мягче, чем грозившие ему 5 лет лишения свободы.