В столичном Геологоразведочном университете прошли обыски

В общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе прошли обыски. В московском общежитии вуза на улице Волгина, дом 8, корпус 1 обнаружены и изъяты наркотики и травматическое оружие. Обыски прошли 17 декабря.

Часть задержанных в университетском общежитии уже отпущена после проведения профилактической беседы, сообщает РИА Новости. Студенты вернулись к занятиям. Университет работает в штатном режиме, заверила начальник отдела по связям с общественностью Геологоразведочного университета Светлана Лучко.

Профилактические мероприятия в общежитии вуза сотрудники МВД проводили вместе с Росгвардией.