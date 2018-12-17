Путин: амнистии нужны, но подходить к ним надо очень внимательно

Президент России Владимир Путин полагает, что амнистии нужны, но к их объявлению стоит подходить крайне внимательно.

Это следует из стенограммы встречи главы государства с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека 11 декабря 2018 года, которая была опубликована на официальном сайте Кремля.

Один из участников Совета, кинорежиссер Александр Сокуров поинтересовался у Путина, будет ли к Рождеству объявлена "президентская амнистия для того чтобы снять какое‑то напряжение в стране?"

Президент ответил, что наиболее масштабную амнистию в нашей стране провели большевики в 1917 году: "просто открыли двери и выпустили всех уголовников, вообще всех. Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились", — подчеркнул он.

При этом руководитель страны отметил, что к объявлению амнистии нужно подходить аккуратно и взвешенно, выпуская только тех, кто совершил не такое серьезное преступление и погасил ущерб от своей противоправной деятельности.

При этом ФСИН РФ сообщила, что в столице России вскоре прекратят свое существование два московских следственных изолятора — "Бутырка" и "Красная Пресня", под вопросом и "Матросская тишина". Предполагается, что вместо них будет построено за счет городского бюджета новое современное СИЗО на пять тысяч мест в Новой Москве.