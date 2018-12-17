"Куньлунь" прервал неудачную серию победой над "Амуром"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. На Дальнем Востоке китайский "Куньлунь Ред Стар" на домашней арене одержал победу над хабаровским "Амуром". Итоговый счет 3:1 в пользу "красной звезды".

Хоккеисты "Куньлуня" решили исход матча за неполные две минуты в концовке второго периода, в течение которых они трижды поразили ворота гостей. Авторами заброшенных шайб стали Олли Палопа, Вилле Лаюнен и Йоонас Ярвинен. Гости смогли ответить лишь одной шайбой в исполнении Кирилла Рассказова на 57-й минуте встречи.

Благодаря победе "Куньлунь" прервал свою серию из пяти поражений кряду и набрал 37 очков. В Восточной конференции клуб из Китая занимает 8-ю строчку. "Амур" остался с 27-ю баллами и сохранил за собой предпоследнюю позицию на Востоке.