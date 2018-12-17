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17 декабря 201818:55

Восстановление продолжается: Шумахер больше не прикован к кровати

фото EPA

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы, в результате которой он впал в кому. Стало известно, что на данный момент знаменитый автогонщик больше не является прикованным к кровати.

Однако несмотря на это, "Красному барону" по-прежнему требуется дорогостоящее лечение, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. Известно, что еженедельная сумма, которая расходуется на медицинскую помощь превышает 50 тысяч фунтов стерлингов.

На данный момент, он проходит реабилитационный курс не в клинике, в собственном доме в Швейцарии. Ранее он восстанавливался в одной из пристроек к дому, которая в связи с травмой Шуми стала использоваться в качестве домашней больницы.

Отмечается, что Шумахера могут транспортировать в американский Даллас, где находится специализирующаяся на черепно-мозговых травмах клиника.

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