Российские онкологи разработали новаторский метод диагностики рака

Онкологические заболевания – сложнейший вызов не только для российского, но и для мирового здравоохранения. О важности общенациональной борьбы против рака в марте говорил президент. Владимир Путин подробно высказался на эту тему в Послании Федеральному Собранию.

"Практически у каждого из нас есть родные, близкие, близкие, которых настигла эта беда – рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Активно привлечь к решению этой проблемы науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную систему — от ранней диагностики до своевременного, эффективного лечения, которое позволит защитить человека. У нас есть такой позитивный опыт. По всем ключевым показателям, которые демонстрируют результативность онкологической помощи и специалисты их хорошо знают, мы должны выйти на современный, самый необходимый нам уровень", — сообщил глава государства.

И вот наука уже подключилась к работе. И подключение начинает давать результаты. Ученые Сеченовского университета разработали новый способ диагностики рака. Теперь для нее достаточно буквально одной капли крови.

"Пациенты слишком поздно обращаются за медицинской помощью", -профессор Марина Секачева объясняет добровольцу, как проходит исследование.

Простой анализ крови определяет болезнь на ранней стадии. И это настоящий прорыв. Ведь почти половина пациентов узнают об опухоли, когда она уже дала метастазы.

"Бабушка у меня умерла от рака молочной железы. И ей не смогли помочь, потому что это было очень поздно обнаружено. У отца на данный момент рак кожи. Я волнуюсь, я переживаю", — рассказала Ольга Поликарпова, участница исследования.

Тест определяет самые распространенные болезни. Рак легкого, молочной железы, кишечника, предстательной железы, мочевого пузыря.

Анализ проводят вот в такой лаборатории. Изобретать специальное оборудование не нужно, достаточно уже существующего. Всего два дня, несколько миллилитров крови. И результат готов.

"Нам необходимо произвести ряд тестов на биохимических анализаторах, которые вы видите в этом зале и на иммунохемилюминисцентных анализаторах", — говорит Галина Тугарина, заведующая межклинической биохимической лаборатории ПМГМУ имени И.М.Сеченова.

В итоге — больше сотни показателей. Проанализировать миллионы взаимосвязей между ними не под силу человеку.

Но это может нейронная сеть. Компьютерная модель мозга, которая мыслит значительно быстрее. Но сначала ее нужно обучить.

Это и сделали ученые Сеченовского университета. Машине показали результаты анализов пациентов с онкологией и здоровых добровольцев. И после тренировок искусственный интеллект не просто выделяет больных, но и ставит конкретный диагноз.

Виртуальный доктор обращает внимание не только на онкомаркеры. Оказалось, что значение имеют целых 18 показателей крови.

"Маркеры воспаления и онкомаркеры, и маркеры гомеостаза, маркеры свертываемости крови. У нас получился как раз порог, когда при определенном суммарном стечении изменений высока вероятность наличия заболевания", — пояснила Марина Секачёва, проректор по научно-исследовательской работе ПМГМУ имени И.М.Сеченова.

Российские онкологи первыми в мире успешно применили на практике медицинскую статистику. Использовали данные своих пациентов, которых лечат в клиниках университета. Среди них и Наталья. Москвичка перенесла уже две операции и несколько курсов химиотерапии.

"Если бы в мое время такие исследования проводились, я бы увидела где-то это объявление. Я бы наверное одна из первых была", — рассказала Наталья Бесфамильная, пациентка клиники малоинвазивной хирургии ПМГМУ имени И.М. Сеченова.

Сейчас ученые ждут получения международного патента на свою разработку. И официального разрешения Минздрава. Тогда обученную нейросеть можно будет поставить на компьютер любой лаборатории страны. И ранняя диагностика рака станет доступной.