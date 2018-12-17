В шаге от смерти. Местные жители рассказали, как спасли испанца на трассе "Колыма"
Глава Ингушетии представил к наградам троих земляков за спасение испанца, который недооценил суровость российских морозов. Путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян решил преодолеть трассу из Магадана до Байкала на велосипеде. Проехав 100 километров, в районе Бурхалинского перевала экстремал решил переночевать в палатке на обочине дороги. Все это происходило в -50 градусов.
Думали — мусорный контейнер, оказалось — палатка. А в ней экзотика — испанский путешественник велосипедист. Чуть не замерз. Хосе Андрес Абьян Пахарес отправился на велосипеде из Магадана на озеро Байкал по трассе "Колыма". На ночевку устроился в палатке на обочине. Экстремальное путешествие могло стоить ему жизни, если бы мимо не проезжали трое жителей Сусумана.
На трассе Ваха, Муса и Алсан оказались не случайно. Незадолго до счастливого спасения они познакомились с туристом из Испании в кафе. Увидели припаркованный велосипед, удивились.
"Зашли в кафе, там сидит турист, греется. Поговорить с ним сначала не получилось, он не знает английский, только испанский. На английском, ингушском, русском мы объяснились. Он сказал, что у него путь из Магадана до Байкала. Мы ему сказали, что это смертельно опасно, нельзя так рисковать жизнью, лучше обратно летом приедешь, хотя и летом тут невозможно проехать из-за грунтовки и пыли", — рассказывают спасатели.
Четыре дня спустя ехали из Магадана обратно. В том же кафе поинтересовались судьбой путешественника. Им сказали, что уехал. Они отправились искать. Нашли в 100 километрах.
"Подошли к палатке, он не шевелится, мы решили, что он умер. Там 53 градуса мороза было на тот момент", — вспоминают очевидцы.
Сейчас Андрес обустраивается в одной из магаданских гостиниц. Говорит, чувствует себя нормально. Только руку отморозил: ходит на перевязки.
"Мне понравилось одиночество. Энергия Сибири. Но не понравилось, что нет солнца. Спустился с перевала, не хотел ночевать наверху, там холоднее. Все было идеально: и велосипед, и одежда. Но во сне у меня снялась перчатка. И прошло всего пять минут, как я отморозил руку", — поясняет Хосе.
Это путешествие для Андреса далеко не первое. Вот он на своем сайте рассказывает подписчикам, что берет с собой в дорогу на Байкал велосипед и палатку. В ней испанца и нашли жители Сусумана. До Сибири Андрес успел побывать в Азии, Европе, Африке. Фотографии из странствий всегда размещает в сети
"Я опытный путешественник. Путешествовал много: Пакистан, Исландия. Я много где был", — утверждает испанец.
Это происшествие в пути изменило все планы испанца. Теперь билеты из Иркутска, которые были куплены на конец февраля, нужно сдавать. А другие купить сложно. Еще одна проблема, с которой столкнулся Андрес в Магадане, — отсутствие билетов в Москву. На ближайшие даты нет даже бизнес-класса. Трудно улететь и в Хабаровск. Так что теперь Андрес изучает город. Вполне возможно, Новый год испанский гость будет встречать в Магадане.
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