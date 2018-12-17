Новым гендиректором "Локомотива" может стать Василий Кикнадзе

В руководстве "Локомотива" могут произойти изменения. Не исключен переход нынешнего генерального директора Ильи Геркуса на другую работу. В качестве преемника рассматривается известный журналист Василий Кикнадзе.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", высока вероятность ухода Геркуса с должности генерального директора. Новым генеральным директором чемпионов России может стать Василий Кикнадзе, кандидатуру которого поддерживает председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

Василий Кикнадзе — российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С мая 2003 по декабрь 2009 года был генеральным директором и главным редактором телеканала "Спорт".