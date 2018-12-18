Родственника стрелка из Страсбурга обвинили в сговоре с террористами

Один из родственников Шерифа Шеката, стрелявшего в людей на рождественской ярмарке в Страсбурге, обвиняется в преступном сговоре с террористами. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Как уточняется, вечером в понедельник, 17 декабря, родственника Шеката заключили под стражу. Правоохранители обвиняют его в преступном сговоре с террористами, а также продаже, приобретении и хранении оружия группой лиц, которые связаны с террористической организацией. По информации телеканала, по требованию прокурора подозреваемого будут до суда содержать под стражей.

Вечером 11 декабря 29-летний Шериф Шекат, которого органы правопорядка знали в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл стрельбу рядом с рождественским базаром в Страсбурге, а затем скрылся. Вечером 13 декабря стрелка ликвидировали, напоминает РИА Новости. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "ИГИЛ" ("Исламское государство", запрещена в РФ).