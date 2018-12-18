Ракета "Союз" стартует с французского космодрома Куру сегодня вечером

Российская ракета "Союз" стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане сегодня вечером.

Первый спутник выведут на орбиту высотой 800 километров. Его вес составляет около 3,5 тонны. Второй спутник тоже запустят из Французской Гвианы в 2021 году, передает телеканал "Россия 24".

На космодроме Гвианского космического центра состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником CSO-1 на борту (миссия #VS20).



Пуск запланирован 18 декабря в 19:37 мск. pic.twitter.com/Dz3loZLX6C — РОСКОСМОС (@roscosmos) 15 декабря 2018 г.

Это уже 20 ракета "Союза", которая стартует с космодрома Куру по межправительственному соглашению России и Франции.