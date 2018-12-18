Инаугурация губернатора Приморья состоится до конца недели

ЦИК признал Олега Кожемяко избранным губернатором Приморского края. На выборах он набрал почти 62 процента голосов.

В выборах губернатора Приморского края поставлена окончательная точка. Избирательная комиссия региона собралась на заседании, чтобы подвести итоги работы с документами.

Все члены избиркома в 10:37 по приморскому времени проголосовали за то, что выборы состоялись. Каждый за этим столом поставил подпись под соответствующим протоколом. Олег Кожемяко признан избранным губернатором Приморского края. Он одержал победу, набрав 61,88 процента голосов избирателей.

"Избирательная комиссия Приморского края сегодня подвела результаты выборов губернатора. Мы испытываем удовлетворение, поскольку избирательный процесс, который затянулся в Приморском крае, закончился", — сказал заместитель председателя Приморской краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

По закону на работу с документами членам избиркома дается неделя, но в этот раз проверить все данные вышло всего за день. Сказалось то, насколько чисто и прозрачно проходила предвыборная кампания и само голосование.

"Выборы губернатора Приморского края прошли организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с законом", — отметил член центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко.

Больше года в Приморье не было руководителя без приставки врио. Теперь во главе региона, наконец, избранный губернатор. Осталось проведение процедуры вступления в должность Олега Кожемяко. Краевой избирком назначит дату уже завтра. И, по всей вероятности, церемония состоится до конца текущей недели.