В Японии раскупают календари с изображением Путина

Календари с изображением Владимира Путина бьют рекорды продаж в Японии. Это данные розничных магазинов, а также площадки интернет-торговли Amazon. Предпочтение календарю на 2019 год с российским президентом отдают, прежде всего, молодые женщины. На страницах — изображения Владимира Путина в спортзале, во время интервью, на отдыхе и даже за игрой с собаками. Интересно, что глава российского государства оказался популярнее, чем японская кинозвезда — актер Кеи Танаки, а также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю, передает телеканал "Россия 24".