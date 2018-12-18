В Кузбассе горит торговый центр

В Кемеровской области спасатели ликвидируют пожар в одном из торговых центров города Мыски, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, людей в здании нет, они самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Угроза перехода огня на рядом стоящие здания отсутствует.

Данных о пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб города.