Сергей Бобровский: 25-й матч "на ноль" и звание игрока тура

В Национальной хоккейной лиге подведены итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата. Российский голкипер "Каламбуса Блю Джакетс" Сергей Бобровский назван лучшим хоккеистом тура. В матче против "Вегас Голден Найтс" (1:0) он в 25-й раз за карьеру сделал шатаут.

Всего наш голкипер отразил 28 бросков от финалиста Кубка Стэнли прошлого сезона. Второй звездой дня стал вратарь "Бостон Брюинз " Ярослав Галак, также отстоявший "на ноль" в игре с "Монреаль Канадиенс" (4:0). Третье место в списке лучших у одноклубника Галака – нападающего Колби Кейва, забросившего в ворота "Монреаля" первый гол.