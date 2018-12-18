Для отопления хакасского Черногорска не хватает политической воли

Предприниматели Хакасии пришли на выручку замерзающему Черногорску. Городским котельным выделили угля на восемь миллионов рублей. Это позволило снять угрозу повторного введения режима чрезвычайной ситуации. Проблема с отоплением Черногорска могла быть решена давно и навсегда, но новые власти Хакасии до сих пор медлят с необходимыми мерами.

Запасы угля из Абаканской ТЭЦ большегрузами перебрасывают на котельную в соседний город Черногорск. Это экстренная операция по спасению замерзающего населенного пункта. В самый разгар отопительного сезона топливо на черногорских котельных закончилось.

"Они работают "с колес". Снижены параметры теплоносителя на несколько десятков градусов, чтобы систему просто не разморозить", — поясняет и.о. начальника отдела коммунального хозяйства администрации Черногорска Ирина Шемчук.

Это кадры снятые в дни, когда действовал режим чрезвычайной ситуации. В помещениях немногим выше нуля. В квартирах люди пытаются согреться с помощью электрообогревателей.

"Мы платим, получается, и за отопление, и за электричество, потому что в каждой комнате стоит обогреватель", — жалуется местная жительница.

В школах не прогреваются кабинеты, всех учеников распустили по домам. Сейчас ситуация уже не такая критическая. Учебные заведения заработали, хотя уроки пока сокращенные. Помогла помощь энергетиков из соседнего города.

"Сейчас к обеду мы видим, что на градуснике 18 градусов. Это температура, при которой учебный процесс может быть организован", — говорит директор школы №9 Елена Богодухова.

Денег решить проблему самостоятельно власти Хакасии не нашли. Регион находится в положении банкрота. Губернатор Коновалов выделил Черногорску из резервного фонда 2 миллиона рублей. Этого хватит, чтобы отапливать город всего три недели. Договориться с угольщиками о поставках в долг тоже не смогли.

То, что не получилось у губернатора, сделали представители бизнеса. "Сибирская генерирующая компания" из своих запасов выделила топлива на 8 миллионов. Иначе сотни жителей просто замерзли бы.

"Мы в такую ситуацию второй год попадаем. В прошлом году выручали их и в этом году тоже. И это несмотря на то, что за прошлый год они с нами еще не полностью рассчитались", — рассказывает директор абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин.

Полноценно заниматься проблемами замерзающего Черногорска в правительстве Хакасии сейчас еще и некому. Более чем за месяц работы молодой губернатор так и не смог сформировать свою команду. Новый стиль управления, который был обещан жителям республики, все еще в перспективе. Власть в Хакасии продолжает работать по старинке — встречи и обещания. Хотя решение проблемы того же Черногорска, казалось бы, на поверхности: надежная Абаканская ТЭЦ готова взять на себя отопление города. По такому принципу уже давно работают во всех соседних сибирских регионах. Чтобы запустить проект в Хакасии, нужна политическая воля главы республики, которой пока не видно.