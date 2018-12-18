Акция конкурентов? Гуцериев пожалуется на Запашного в суд, прокуратуру и СК

Михаил Гуцериев, чья промышленно-финансовая группа "Сафмар" строит концертный зал в Сколкове, намерен обратиться в прокуратуру и Следственный комитет в связи с заявлениями Эдгарда Запашного. Он считает его высказывания спланированной акцией конкурентов.

Также будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Гуцериева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Сафмар", в компании надеются, что правоохранительные органы выяснят, кто является заказчиком "инсинуаций" и "клеветнических заявлений" дрессировщика Запашного и примут необходимые меры.

Ранее Запашный, который является гендиректором Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, на заседании Совета по культуре и искусству с участием Владимира Путина выступил против открытия постоянной площадки канадского Cirque du Soleil, которую якобы строит Гуцериев в Сколкове. Запашный считает, что это "негативно скажется, и не только на российском цирке, но и российском спорте в том числе".

Многофункциональный концертный зал "Амфион" общей вместимостью 8,5 тысячи зрителей должен быть построен к 2020 году. В "Сафмаре" подчеркивают, что этот зал не будет стационарной площадкой для цирка. Там будут проводиться различные развлекательные и спортивные мероприятия.