Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма

Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма и Севастополя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Крым воссоединился с Россией на основе волеизъявления жителей полуострова, которое "было осуществлено в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством".

"В этой связи мы можем выразить только: "а" – свое несогласие с подобной позицией, и "б" — свое сожаление", — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Россия продолжит последовательно разъяснять свою позицию и "доводить до сведения наших визави", сообщает "Россия 24".

Резолюция была предложена Украиной. Документ осуждает строительство Керченского моста, присутствие российских войск на полуострове, а также якобы имеющие место на территории Крыма нарушения прав человека. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что этот документ не отражает реального положения дел на полуострове.