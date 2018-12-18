67-летний Дед Мороз умер во время детского утренника

В одном из детских садов города Кемерово во время утренника умер мужчина в костюме Деда Мороза, передает "Интерфакс".

ЧП произошло в Ленинском районе города Кемерово. По словам сотрудников детского сада "Тавосочка", 67-летний мужчина пожаловался на боль в груди, после чего ему вызвали скорую помощь, однако он скончался до ее приезда.