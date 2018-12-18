Торопившийся водитель на BMW сбил двух пешеходов на тротуаре в Белгороде

В Белгороде два человека оказались в больнице в тяжелом состоянии в результате наезда BMW X5, владелец которого попытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла в первой половине дня во вторник, 18 декабря, на углу улиц Щорса и Архиерейской. Водитель утверждает, что он выехал на перекресток на мигающий зеленый, но обнародованные кадры свидетельствуют не в его пользу — на светофоре горел желтый. Уйти от столкновения поворачивавшей налево Nissan Almera у него получилось, а вот удержать автомобиль на дороге — нет: BMW вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

Одного из пострадавших отбросило на проезжую часть, самостоятельно подняться на ноги он не смог. Позже обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, о характере полученных травм ничего не сообщается.