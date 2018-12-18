Пермский подросток, устроивший поножовщину в школе, проведет в колонии почти 10 лет

Во вторник в Перми суд вынес обвинительный приговор 17-летнему бывшему ученику школы N127, который в январе этого года вместе с соучастником напал на учеников и учителя с ножом, передает "Интерфакс".

Мотовилихинский райсуд Перми признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Как сообщалось, ЧП произошло утром 15 января. По данным СКР, придя в школу, двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ранения, после чего ранили ножами друг друга.

В ходе нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Учительница получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй нападавший — бывший ученик. В момент нападения обоим было по 16 лет, на время следствия они были арестованы.

Во время следственных действий обвиняемым проведена психиатрическая экспертиза. Второй участник — ученик школы — провел два месяца в психиатрическом стационаре. Будет решаться вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Бывшему ученику предъявлено обвинение в покушении вместе с соучастником на убийство 30 человек, уничтожение имущества школы путем поджога.

Ему также предъявлено обвинение по ранее совершенному разбойному нападению на охранника образовательного учреждения с демонстрацией предмета, похожего на пистолет.

В ходе судебного процесса обвиняемый принес извинения потерпевшим, своим родителям, семье, учителям, пострадавшей преподавательнице и администрации школы.