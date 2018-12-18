Путин: Россия легко возродит наземные ракеты, если Штаты выйдут из ДРСМД

У России есть стратегические ракетные комплексы морского и воздушного базирования, поэтому создать еще и наземные системы большого труда не составит, заявил Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны РФ. Таким будет ответ Москвы на выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также российский президент акцентировал внимание на том факте, что ДРСМД, подписанный в 1987 году, был фактически односторонним. Он предписывал уничтожить ракеты наземного базирования, которые были на вооружении, прежде всего, Советской армии. А у Штатов подобных комплексов практически не было. Владимир Путин уточнил, что не знает, зачем руководство СССР пошло на подписание столь невыгодного документа.

Так или иначе, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может привести к самым негативным последствиям: нарушит работу всей системы контроля за нераспространением оружия массового поражения.

При этом, отметил Путин, Штаты продолжают бездоказательно обвинять Россию в нарушении ДРСМД и одновременно строить в Румынии и Польше систему ПРО, которая сама является прямым несоблюдением положений документа. Несмотря на поведение Штатов, Россия готова продолжать диалог и открыта для любых предложений, которые помогут укрепить безопасность в мире, подытожил президент.