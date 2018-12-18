Футбольный клуб "Кубань" признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение признать банкротом футбольный клуб "Кубань". Ранее кубанская команда не смогла пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. Их общая сумма составила 3,2 миллиарда рублей.

В ноябре 2018 года клуб направил в суд заявление об отстранении от должности временного управляющего клуба Ивана Конева. Рассмотрение этого дела назначено на 18 февраля 2019 года, сообщает Чемпионат.com.

В настоящий момент "Кубань" выступает в чемпионате ПФЛ под новым названием – "Урожай".