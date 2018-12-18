Обновленная база ЦСКА стала Домом спорта для Юнармии

Вместо душных залов и старых снарядов современные тренажеры и просторные площадки: в Лефортове открылась обновленная база ЦСКА. Она к тому же станет первым официальным Домом спорта для юнармейцев.

Они теперь тренируются с удвоенной силой. Начинающие боксеры ЦСКА наконец обзавелись полноценным просторным залом.

- Добавились тренажеры на выносливость. Это высокий уровень, можно подготовить хорошего спортсмена.

Секция бокса здесь была еще в 70-х годах. В последние годы помещения снимали частники. И вот теперь тут снова занимаются спортсмены ЦСКА.

"Единовременно здесь могут тренироваться до 30 спортсменов. Снарядная зона, ринг — вся территория будет задействована. Зал оснащен кардиотренажерами. Не всегда можно бегать на стадионе, а этот зал позволяет делать это, не отходя от основного места тренировки", — объясняет тренер Егор Янкин.

Прямо под боксерским залом располагается отделение тяжелой атлетики. Секция была не самой популярной во многом из-за скромных условий.

Весь комплекс рассчитан на почти полсотни юных спортсменов. Помимо бокса и тяжелой атлетики, есть зал для хореографии, а также универсальный — для футбола, баскетбола и волейбола.

"Стоит задача максимально охватить детей — это центр Москвы, это густонаселенный район, и у нас задача собрать группу начальной подготовки. Уже потом поймем, кто из них перспективный, а кому просто нужно заниматься физической культурой и спортом", — рассказывает Артем Громов, начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

А еще комплекс станет официальным Домом спорта для Юнармии. Движение приняло в ряды очередное пополнение. Ребята уже дали присягу и получили наставления от олимпийских чемпионов.

"Я рассказала ребятам, что начинала в подвале, а у них сегодня созданы все условия. Здесь замечательный стадион, замечательные залы, площадки, и мы будем обязательно привлекать сюда ребят не только спортсменов, но и просто юнармейцев Москвы", — говорит Елена Слюсаренко, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.

Уже скоро в комплексе ЦСКА появится оборудование, которое позволит, например, оценить реакцию или чувство ритма. Так что детям, пришедшим сюда, обещают не просто дать все условия для тренировок, но и подобрать подходящий вид спорта.