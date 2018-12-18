Россиянка Прокофьева стала лучшей ватерполисткой года

По итогам голосования болельщиков и экспертов лучшей ватерполисткой года признали российскую спортсменку Екатерину Прокофьеву. В своем Instagram она заявила, что это большая победа не только для нее, но и для России.

Голосование за лучшую ватерполистку года состоялась на портале total-waterpolo.com. Прокофьева сообщила, что она в шоке от этой новости, заявив, что ей "безумно приятно" подобное признание.

Екатерина Прокофьева выступает за клуб "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" из Ленинградской области. В 2018 году она помогла команде выиграть Евролигу. В составе сборной России ватерполитска стала четвертьфиналисткой чемпионата Европы.