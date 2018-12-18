18 декабря 201815:57
Россиянка Прокофьева стала лучшей ватерполисткой года
По итогам голосования болельщиков и экспертов лучшей ватерполисткой года признали российскую спортсменку Екатерину Прокофьеву. В своем Instagram она заявила, что это большая победа не только для нее, но и для России.
Голосование за лучшую ватерполистку года состоялась на портале total-waterpolo.com. Прокофьева сообщила, что она в шоке от этой новости, заявив, что ей "безумно приятно" подобное признание.
Екатерина Прокофьева выступает за клуб "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" из Ленинградской области. В 2018 году она помогла команде выиграть Евролигу. В составе сборной России ватерполитска стала четвертьфиналисткой чемпионата Европы.
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