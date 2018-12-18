Думский комитет по охране здоровья рекомендовал вернуть курилки в аэропорты

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате отечественного парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий в российских аэропортах оборудовать курилки со специальными вентиляционными вытяжками.

Как передает ТАСС, автором данной инициативы является депутат-единоросс Сергей Боярский, сын известного актера.

В пояснительной записке к документу сообщается, что закон направлен на защиту некурящих пассажиров и работников воздушных гаваней, страдающих от курильщиков, для которых устанавливаются специальные изолированные помещения с вентиляцией.

Законопроект ранее был одобрен думским комитетом по транспорту и строительству, однако против его принятия выступило министерство здравоохранения РФ.

Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", который вступил в силу в России с 1 июня 2013 года, запретил курение на территории всех средних и высших учебных заведений, спортивных и культурных учреждений, поликлиниках и больницах, государственных организаций, на пляжах и курортно-санаторных зонах, в метро и всех видах общественного транспорта, в портах, вокзалах, аэропортах, а также на борту самолетов.

Чтобы покурить, требуется отойти от входа на 15 метров.

После вступления в силу антитабачного закона в Государственную думу не раз вносились инициативы о возвращении курилок в аэропорты, однако ни одна из них еще не была одобрена депутатами. Против, в частности, выступает Роспотребнадзор.