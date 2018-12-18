В Пушкине жители многоэтажки почти месяц сидят без газа

Десятки жителей Пушкино в этом месяце ждут гигантских счетов за электричество. Сети не выдерживают нагрузки. Еду приходится готовить даже с помощью кипятильников, а газовые плиты стоят без дела. Плановый ремонт, который обещали закончить за три дня, растянулся чуть ли не на месяц.

- Возмущает безобразное отношение к людям. Все начальники нам говорят: нам наплевать на вас.

Жители дома в Пушкине с трудом сдерживают эмоции: 85 квартир уже несколько дней сидят без газа. Жена Леонида с двухлетним ребенком вынуждена была временно переехать к родителям.

"Суп быстрый покупаю, чтобы в микроволновке разогреть. Колбаса, вода, кофе — вот так мы и питаемся", — говорит Леонид Волчков.

Кто- то вынужден осваивать новые навыки, например, варить суп при помощи кипятильника.

Из-за нагрузки на электросеть однажды уже случилось короткое замыкание, но обошлось без пожара. Теперь люди боятся лишний раз включать электроприборы.

- У меня дымятся розетки. Я не могу ничего вообще подогреть. Это невозможно больше терпеть!

Началось все с того, что по программе капремонта в доме стали менять трубы. Обещали, что газа не будет всего три дня. Работы на доме уже полностью завершены, но видно, что труба, по которой газ должен идти в квартиры, просто не подсоединена. Почему-то сварить между собой два куска металла коммунальные службы не могут уже три недели.

В компании, которая проводила работы, нам объяснили, что это поставщик газа не подключает дом.

"30 ноября все наши работы были выполнены, газ смонтирован и передан, монтаж и облицовка газопровода сданы представителям ремонтно-эксплуатационной службы города Пушкино", — рассказывает Александр Короткий, представитель подрядной организации.

В филиале "Мособлгаза" уверяют, что дом подключат в самое ближайшее время.

"У нас проблема одна: отсутствует техническая документация. Подрядчики пришлют нам исправленный вариант, и мы приложим все усилия, чтобы максимально быстро подать газ", объясняет Ольга Дейкина, и.ю главного инженера "Мытищимежрегионгаз" — филиала ГУП МО "Мособлгаз".

Пока две организации кивают друг на друга, страдают сотни людей. Они уже готовят заявление в прокуратуру.