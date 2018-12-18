"Лучше бы она умерла": ради любовника мать отказалась от дочери, впавшей в кому

В "Прямом эфире" обсуждали трагическую историю 20-летней Кати Бондаренко из Новороссийска. Девушка случайно выпала из окна третьего этажа в общежитии и впала в кому.

Родная мать Ольга Бондаренко, по словам свидетелей, заявила: "Лучше бы она умерла" и отказалась забирать дочь из больницы, променяв ее на любовника. Женщина говорит – она слишком молода и должна устраивать свою жизнь, а не ухаживать за прикованной к кровати дочерью.

В результате за Катей все время ухаживают посторонние люди, которые оказались ближе родной матери. Неравнодушной к ее судьбе оказалась мать подруги Кати Люзия Хайрулина.

Она рассказывает, что Ольга Бондаренко просила врачей отключить дочь от аппаратов жизнеобеспечения, а когда врачи отказались это делать, написала отказ забрать ее домой.

В результате опекуном девушки стала ее двоюродная сестра Александра Панченко.

Несмотря на неутешительные первоначальные прогнозы врачей, девушка пришла в себя и даже смогла сказать слово "мама". У нее уже начали разгибаться пальцы, есть и другие признаки улучшения.

Какая судьба ждет девушку, от которой отказалась собственная мать? Почему Ольга Бондаренко сейчас уверяет, что не писала отказ и не просила отключить ее от аппаратов? На какую причину ссылается она, объясняя, почему не ухаживает за дочерью? И каков интерес в этой истории двоюродной сестры Кати?

Об этом и не только – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".