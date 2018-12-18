Бывшему главе львовского "Правого сектора" перерезали горло

Известный украинский нацист, бывший глава львовской ячейки "Правого сектора" (запрещен в России) Игорь Куцюруба обнаружен с перерезанным горлом в городе Червоноград. Мужчину успели доставить в больницу, но в реанимации он скончался, пишет агентство РИА Новости.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец назвала Куцюрубу собратом и потребовала наказать виновных в его смерти. Это заявление она разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

Нацист Игорь Куцюруба известен тем, что собирался "устроить русским Варфоломеевскую ночь" во Львове. Кроме того, до 2014 года он возглавлял "Правый сектор" в регионе, а с 2015 года – группу под названием "Афганская сотня".