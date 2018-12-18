Охота на ведьм Порошенко

Президент Украины, так любящий уверять всех, что он находится в состоянии войны, открыл новый фронт для борьбы с украинскими гражданами.

Врагами теперь будет принято считать всех, кто имеет родственников за границей с российским гражданством. Особенно, если выяснится, что они проживают в Крыму.

Выявлением родственных связей займётся СБУ. То есть программа на государственном уровне будет иметь максимальный приоритет. Искать будут тщательно и карать без промедления. Порошенко обещал уволить с государственных постов всех уличённых в недопустимых родственных связях.

Состояние навязчивой антироссийской истерики — это именно то, чего ждут от Киева те, от кого будет зависеть успех или провал Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Ради сохранения власти Пётр Алексеевич готов вновь “выстрелить себе в ногу”. Он очевидно не мог не знать, что у него самого близкие родственники имеют российские корни. Также, как и родственники главы украинского МИД Павла Климкина.

Для поиска и выявления этих связей не понадобились даже ресурсы СБУ. А какие корни семейных древ ещё могут откопать спецслужбы даже трудно представить.

И всё же Порошенко готов объявить межродовую войну, посеять подозрительность и ненависть к родным в каждой семье, которой может коснуться очередная инициатива цепляющегося за власть президента.

Не исключено, что указ по борьбе с родственниками обойдёт украинского президента так же, как обошла его стороной им же объявленная программа по борьбе с теми, кто получает доход в России.

Порошенко потратил несколько лет на то, чтобы от прямого управления своими капиталами и предприятиями в России перейти на опосредованное руководство ими же, но через инвестиционные фонды.

Удивляет, насколько лишён украинский президент способности предложить украинцам позитивную повестку.

Провоцирование конфликтов на всех уровнях социальной жизни уже привело к тому, что радикально настроенные националистические группировки на Украине плотно ассоциируются с властью и, как может показаться, не только поддерживаются её, но и напротив сами управляют решениями, принимаемыми в Киеве.

Так, например, разжигание межнациональной вражды из уголовного деяния давно стало инструментом внутригосударственной политики.

Антироссийские настроения, за которые так ратует Порошенко, быстро сменились на антипольские, антивенгерские, антисемитские.

Заигрывания с трактовкой истории и итогов Великой Отечественной войны, не стало основой для становления новой украинской государственности. Они привели к тому, что факты героизации нацизма и возвеличивания людей, лично ответственных за массовое уничтожение мирного населения в годы войны, сделали демонстрации с призывами к этническим чисткам и ксенофобскими лозунгами повседневной действительностью для нынешней Украины.

Примечательно, что самые радикально настроенные националисты Украины не испытывают ни малейшего пиетета по отношению к президенту. То же относится и к иностранному капиталу, чьи интересы Порошенко вынужден блюсти, дабы не растратить последний скудный кредит доверия.

Когда два эти полюса сойдутся в очередной схватке за Украину действующий президент будет выведен из игры не смотря на все свои антироссийские старания.