Месси стал обладателем пятой в карьере "Золотой бутсы"

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси получил "Золотую бутсу" – приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-2017/2018. Церемония награждения состоялась 18 декабря в Барселоне.

В прошедшем чемпионате Испании форвард забил 34 мяча в 36 играх. На два гола он опередил Мохаммеда Салаха из английского "Ливерпуля". Гарри Кейн с 30 мячами стал третьим в списке бомбардиров.

Leo Messi al recoger su Bota de Oro: "No me esperaba todo esto, mi sueño era ser profesional" https://t.co/NnqtCbHVN4 #LaQuintadeMessi — MARCA (@marca) 18 декабря 2018 г.

До Месси ни одному футболисту не удавалось пять раз получать "Золотую бутсу". Аргентинец обошел по этому показателю португальца Криштиану Роналду.