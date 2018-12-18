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18 декабря 201821:09 Александр Хабаров

"Кузьма Минин" снят с мели, за его спасением следили в посольстве РФ

В течение дня все британские СМИ следили за тем, как спасатели пытаются снять с мели российский сухогруз "Кузьма Минин". Судно неожиданно застряло рядом с бухтой Фалмут.

На видеокадрах, предоставленных британской береговой охраной видно, как сегодня утром на борт терпящего бедствие сухогруза "Кузьма Минин" спускаются британские спасатели. Корабль сел на мель в бухте Фалмут у побережья графства Корнуэлл. Обстоятельства инцидента до конца не ясны. Капитан судна отказался что-либо комментировать по телефону.

"Извините, мне некогда разговаривать, я занят очень сильно", — рассказал по телефону Валерий Мельников, капитан "Кузьмы Минина".

Представители Мурманского пароходства, которому принадлежит корабль, предположили, что вины экипажа, скорее всего, нет.

"Судно зацепилось за некую цепь, которая находилась на дне пролива. То есть небезопасные условия плавания были в месте нахождения судна ", — сообщил Ильдар Неверов, первый заместитель генерального директора Мурманского морского пароходства.

На борту судна находились 18 российских моряков. Никто из них не пострадал.

Но из-за плохой погоды — сильного ветра и волн — буксиры долгое время близко к кораблю подойти не могли. В небе постоянно дежурили вертолеты.

"Мы задействуем авиацию, лодки, три отряда береговой охраны, мы также работаем совместно с полицией над этим инцидентом. С учетом погодных условий, такие явления случаются. Погодные условия должны улучшиться во второй половине дня, и мы надеемся, что это облегчит проведение спасательной операции", — говорит Марк Томас, сотрудник береговой охраны Великобритании.

На берегу собрались толпы зевак, которые завалили социальные сети фотографиями и видео с застрявшим сухогрузом. Британцы восприняли эту ситуации с большим сочувствием.

"Мой восьмилетний сын переживал из-за этой истории и сконструировал макет спасательной операции с двумя серыми буксирными судами. Удачи", — написала в Twitter одна из жительниц Британии.

За ходом спасательной операции следили в российском посольстве в Лондоне. Рядом со мной посол Александр Яковенко.

"Александр Владимирович, как вы оцениваете действия британских властей? — Очень позитивно. Сегодня со мной в инициативном плане связался первый заместитель иностранных дел, была предложена вся необходимая помощь и должен сказать, что британцы были достаточно эффективны", — ответил российский посол в Британии.

Во второй половине дня начался прилив, ветер заметно стих и буксиры сдвинули застрявшее судно, под аплодисменты тех, кто ждал этого момента на берегу.

"Кузьма Минин" не первый раз оказывается в центре внимания. Осенью этого года сухогруз несколько месяцев простоял под арестом в Нидерландах из-за коммерческого спора между владельцами и их контрагентами. Из Голландии судно шло в Испанию. Теперь ему еще некоторое время предстоит провести в порту Фалмута, где его будут осматривать водолазы на предмет возможных повреждений.

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