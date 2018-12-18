Зинедин Зидан в ближайшее время не намерен возглавить "МЮ"

Легендарный футболист, а ныне известный французский специалист Зинедин Зидан не намерен в ближайшее время заключать соглашение с английским "Манчестер Юнайтед". Напомним, его последним местом работы был мадридский "Реал", который он покинул по окончании сезона-2017/18.

Ранее 18 декабря стало известно, что португальский специалист Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера "МЮ". Как сообщает Чемпионат.com, Зидан не спешит возвращаться к тренерской деятельности. Француз готов вернуться к работе, если в его адрес поступит особенное предложение, которое его заинтересует.