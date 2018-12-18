Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович заключил новое соглашение с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси". Контракт с 37-летним форвардом рассчитан еще на один сезон.

Напомним, в "Гэлакси" Ибрагимович перешел в 2018 году из английского "Манчестер Юнайтед". В 27 матчах этого сезона он забил 22 гола в рамках чемпионата высшего дивизиона системы футбольных лиг США и Канады (MLS)

"Он показал свою ценность в прошлом сезоне, и мы с нетерпением ждем его выступлений за наш клуб в новом году", — сказал генеральный менеджер американского клуба Деннис те Клоэзе, которого цитирует РИА Новости.