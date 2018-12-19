Во Львове до смерти замучили россиянина, сражавшегося на стороне ЛНР

Российский доброволец Валерий Иванов, сражавшийся на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался от побоев охраны во львовской тюрьме.

Как сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева, за несколько дней до смерти Валерия Иванова охрана избила и бросила в карцер, где он и скончался.

По словам Кобцевой, Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года, однако в последний момент киевские власти его оттуда исключили.

Кобцева добавила, что потребует от украинских властей передать Луганской народной республике тело погибшего, передает ТАСС.

Русские воевали в Донбассе и на стороне националистов. Об этом смотрите фильм специального корреспондента ВГТРК Александра Рогаткина "Свой - чужой".