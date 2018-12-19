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19 декабря 201803:52

Волейбол. "Зенит" и "Динамо" одержали победы в матчах Лиги чемпионов

http://vcdynamo.ru/

В волейбольной Лиге чемпионов состоялись несколько матчей группового этапа. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над словенской "Любляной". Встреча группы "C" прошла в Любляне и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Зенита"​​​.

Для петербургского клуба эта победа стала второй в двух матчах группового этапа. С 4 очками команда лидирует в таблице.

Другой российский клуб – московское "Динамо" – в своем матче Лиги чемпионов обыграл турецкий "Аркаспор" (3:0) и одержал первую победу на групповом этапе.

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