В США уровень смертности из-за огнестрельного оружия достиг максимума

Число людей, погибших в США в результате применения огнестрельного оружия, в 2017 году стало максимальным за последние 50 лет.

По данным газеты The New York Times, в 2017 году из-за применения огнестрельного оружия погибли 39773 человека, что является самым высоким годовым показателем с 1986 года.

В 2000-х годах и в первой половине текущего десятилетия показатели "огнестрельной смертности" были стабильными. При этом в последние три года они неуклонно повышались.

Одной из причин этого, заявляют специалисты, может быть рост числа людей, страдающих от наркотиков, передает ТАСС.